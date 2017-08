Russiagate, Kushner: "Non sono colluso con Mosca"

"Non sono colluso con la Russia e non so di nessun altro che lo sia stato durante la campagna elettorale". Lo ha dichiarato il consigliere e genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, dopo essere comparso davanti alla commissione Intelligence del Senato per rendere conto dei suoi contatti con Mosca. "Non mi sono affidato a fondi russi per i miei affari - ha poi aggiunto - e sono stato trasparente nel fornire informazioni".