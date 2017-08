Russiagate: Kushner in Senato il 24 luglio, Donald Trump Jr il 26

Jared Kushner, senior advisor del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, nonché suo genero, sarà sentito dalla commissione di intelligence del Senato il 24 luglio. L'audizione non sarà in forma pubblica. Due giorni dopo, il 26 luglio, saranno invece sentiti in forma pubblica Donald Trump Junior e l'ex manager della campagna di Trump, Paul Manafort. Le audizioni sono nell'ambito delle indagini sul Russiagate.