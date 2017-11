Russiagate, indagini su incontro tra lobbista e un ex socio di Trump

Nuovi sviluppi nelle indagini sul Russiagate. Gli investigatori americani vogliono far luce su un incontro avvenuto a giugno in un locale di Mosca tra il lobbista russo-americano Rinat Akhmetshin e Ike Kaveladze, ex business partner di Trump. I due avrebbero discusso dell'incontro di un anno prima alla Trump Tower con Donald Trump Jr. (il figlio del presidente), Jared Kushner (il genero) e Paul Manafort, all'epoca capo della campagna del tycoon.