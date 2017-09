Russiagate, indagini su ex capo campagna Trump riguardano 11 anni

Le indagini del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, su Paul Manafort riguardano undici anni di attività in qualità di capo della campagna elettorale del presidente americano Donald Trump (dal 2006 a oggi). Lo riporta la Cnn, secondo cui gli investigatori stanno scavando nel passato di Manafort, che nel 2006 lavorava come consulente per l'ex partito al governo in Ucraina.