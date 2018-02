Russiagate, incriminati 13 cittadini russi: "Hanno cospirato contro gli Usa"

Nell'accusa si legge che queste persone o entità hanno "sostenuto la campagna presidenziale dell'allora candidato Donald J. Trump... e hanno screditato Hillary Clinton". L'annuncio dell'ufficio di Mueller sostiene che le accuse sono di cospirazione per truffare gli Stati Uniti, ma anche di frode bancaria e di furto di identità. Mueller sta indagando sui possibili collegamenti tra il governo russo e alcuni membri del comitato elettorale di Donald Trump.



Mosca: "E' un'assurdità" - Si tratta di "un'assurdità". E' questo il commento del ministero degli Esteri russo. "Viene fuori - ha scritto su Facebook la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova - che erano 13, secondo il ministero della Giustizia Usa. Tredici persone si sarebbero ingerite nelle elezioni americane?! Tredici contro il bilancio miliardario dei servizi segreti? Contro lo spionaggio e il controspionaggio? Contro le nuovissime elaborazioni e tecnologie... assurdità? Sì, ma questa è l'odierna realtà politica americana".



Trump: "Nessuna collusione" - Non c'è stata nessuna collusione con Mosca. Lo ribadisce il presidente americano Donald Trump su Twitter. "La Russia - scrive - ha iniziato la sua campagna antiamericana nel 2014, ben prima che io annunciassi la mia candidatura alla presidenza. I risultati delle elezioni non sono stati influenzati. La campagna di Trump non ha fatto niente di sbagliato. Nessuna collusione!". "Non possiamo permettere a quelli che seminano confusione, discordia e rancore di vincere. E' tempo di fermare gli attacchi di parte - afferma ancora Trump - le accuse false e violente, le teorie inverosimili, che hanno il solo scopo di favorire i propositi di cattivi attori come la Russia e di non fare nulla per proteggere i principi delle nostre istituzioni".