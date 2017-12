Russiagate, il genero di Trump ascoltato dagli investigatori

Secondo i media americani, il colloquio è avvenuto all'inizio del mese di novembre, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Non è però chiaro, spiega la Cnn, se ci siano stati altri incontri tra Kushner e gli uomini del procuratore speciale Robert Mueller.



L'interrogatorio è durato circa 90 minuti e ha riguardato soprattutto il ruolo dell'ex consigliere alla sicurezza Michael Flynn, da tempo indagato. Il genero del presidente americano avrebbe "cooperato volontariamente" con gli inquirenti e, assicurano nel suo entourage, continuerà a farlo in futuro.



A Kushner sarebbe stato chiesto di chiarire alcune questioni sui suoi rapporti con Flynn. In particolare il suo coinvolgimento in un incontro con funzionari russi, al quale il genero di Trump partecipò con l'ex consigliere alla sicurezza nazionale alla Trump Tower, durante il periodo di transizione.



Kushner avrebbe risposto anche a domande sul suo eventuale ruolo nel licenziamento dell'ex capo dell'Fbi, James Comey. Questi, che coordinava le indagini sul Russiagate prima della nomina di Mueller, fu silurato da Trump che viene così sospettato di aver ostacolato la giustizia. Da tempo gli inquirenti scavano anche nel mondo degli affari di Kushner e sui suoi rapporti personali con esponenti russi.