Russiagate, Giuliani: Trump può non adempiere a mandato Mueller

Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York entrato nella squadra legale di Donald Trump, afferma che il presidente americano non sarebbe obbligato a presentarsi se ricevesse un mandato di comparizione dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. "E' il presidente degli Stati Uniti. Possiamo far valere lo stesso privilegio di altri presidenti", aggiunge Giuliani spiegando che comunque Trump "vuole testimoniare".