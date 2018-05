Russiagate, Giuliani: Mueller non incriminerà Donald Trump

Il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller ha detto al team legale di Donald Trump che si atterrà alle linee guida del dipartimento di giustizia, secondo cui un presidente non può essere incriminato. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn Rudy Giuliani, l'ultimo avvocato ingaggiato da Trump. "Tutto quello che faranno è scrivere un rapporto", ha detto Giuliani. "Non possono incriminarlo. Almeno ci hanno riconosciuto questo", ha aggiunto