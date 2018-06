Russiagate, Giuliani evoca grazia presidenziale dopo caso Manafort

Rudolph Giuliani, avvocato di punta di Donald Trump nel Russiagate, ha evocato per la prima volta la grazia presidenziale per alcune persone coinvolte nelle indagini. "Quando l'intera cosa sarà finita - ha detto -, le cose potrebbero essere ripulite con qualche grazia presidenziale". L'ex capo della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, si è visto sostituire gli arresti domiciliari col carcere per aver tentato di manipolare alcune testimoni.