Russiagate, Fbi respinge le critiche di Trump: "Sono false"

Gli agenti dell'Fbi respingono le critiche di Donald Trump. "Ogni giorno mettiamo le nostre vite in prima linea per proteggere gli americani dalle minacce. Gli agenti portano avanti i loro compiti con integrità e professionalità. Ed è per questo che l'Fbi continua a essere la prima al mondo. Gli agenti sono dediti alla loro missione, suggerire altrimenti è semplicemente falso", afferma Thomas O'Connor, presidente associazione agenti Fbi.