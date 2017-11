Russiagate, emesso mandato per documenti campagna Trump

Il procuratore speciale Robert Mueller, incaricato di guidare l'inchiesta sul cosiddetto Russiagate, ha emesso un mandato per la consegna da parte della campagna di Donald Trump di documenti legati alla Russia. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Le stesse fonti hanno inoltre sottolineato che potrebbero volerci mesi prima che la richiesta di Mueller ottenga una risposta esaustiva, per via della quantità dei documenti.