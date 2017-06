Russiagate, Comey smentirà Trump: "Mai detto di non essere indagato"

Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, l'ex numero uno dell'Fbi, James Comey, smentirà quanto dichiarato da Donald Trump affermando di non aver detto al presidente che non era sotto indagine dell'Fbi per il Russiagate. Nelle ricostruzioni del presidente Usa, Comey gli avrebbe detto tre volte che non era indagato. L'ex numero uno dell'Fbi intende contestare queste dichiarazioni.