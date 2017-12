Russiagate, Cnn: "Trump sapeva delle bugie di Flynn all'Fbi"

Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, il presidente Donald Trump sapeva già in gennaio che Michael Flynn aveva mentito all'Fbi. James Comey, l'ex direttore dell'Fbi, è stato licenziato da Trump in maggio mentre Flynn, ex segretario alla sicurezza nazionale di Trump, è stato silurato il 13 febbraio, solo dopo 24 giorni nell'amministrazione. Nei giorni scorsi Trump ha twittato di aver licenziato Flynn perché aveva mentito al vice presidente e all'Fbi.