Russiagate, Casa Bianca: "Summit Trump-Putin non si cancella"

La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha affermato che il summit fra il presidente Usa Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin non verrà cancellato. Lo riferisce la Cnn, dopo che alcuni democratici, in seguito all'incriminazione di 12 russi nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, hanno esortato Trump a non tenere il faccia a faccia fino a quando Mosca non garantirà che non interferirà più nelle elezioni americane.