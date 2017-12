Russiagate, Casa Bianca: grazia a Flynn? Non in considerazione

Un'eventuale grazia per l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, Michael Flynn, "non è in considerazione. Assolutamente no". Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riporta la Cnn. Flynn si è dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi sui suoi contatti con la Russia nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Flynn ha assicurato la sua piena collaborazione all'inchiesta.