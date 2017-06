Russiagate, capo dipartimento di giustizia martedì parlerà al Senato

Nuovo capitolo del Russiagate: il capo del dipartimento di giustizia, Jeff Sessions, ha accettato di comparire martedì davanti alla commissione intelligence del Senato per rispondere alle questioni sollevate dalla deposizione dell'ex capo dell'Fbi, James Comey. Lo riferiscono i media Usa. Comey aveva rivelato un terzo incontro non dichiarato di Sessions con l'ambasciatore russo in Usa Sergei Kisliak.