Russiagate, avvocato Trump contattò portavoce Putin nel 2016

Michael Cohen, avvocato e vicepresidente esecutivo della Trump Organisation, nel gennaio 2016 inviò una mail al portavoce di Vladimir Putin, Dimitri Peskov, chiedendo aiuto per il progetto della costruziojne di una "Trump Tower" a Mosca in quel momento in una fase di stallo. All'epoca non erano ancora iniziate le primarie negli Usa, ma Trump aveva già annunciato la sua candidatura. E' quanto emerge da documenti presentati al Congresso.