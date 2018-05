Russia, Vladimir Putin: "Non mi ricandiderò fra sei anni"

Il leader russo Vladimir Putin ha dichiarato di voler rispettare la Costituzione russa, secondo la quale la stessa persona non può ricandidarsi alla presidenza tre volte di seguito. "Ho sempre rispettato rigorosamente la Carta della Federazione Russa. La Costituzione afferma chiaramente: non più di due termini consecutivi", ha affermato il capo del Cremlino. "Intendo attenermi a questa regola in futuro, non mi ricandiderò fra sei anni", ha concluso.