Russia, treno travolge autobus sui binari: almeno 19 morti

Almeno 19 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Pokrov, in Russia. Un autobus, a quanto pare proveniente dal Kazakistan, è rimasto bloccato sui binari ed è stato travolto in pieno da un treno diretto a Nizhny Novgorod. "Sono 34 le persone sopravvissute", ha riferito l'assessore regionale alla Sanità, Alexander Kiryukhin.