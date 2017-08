Russia, sparatoria in un tribunale a Mosca: uccisi tre imputati

Tre persone sono rimaste uccise e due ferite in una sparatoria in un tribunale regionale di Mosca. Lo conferma la polizia russa, secondo cui le vittime sono tre degli undici imputati accusati di far parte di una banda che assaliva e uccideva automobilisti. Alcuni di loro avrebbero attaccato i poliziotti che li avevano in consegna, strappando la pistola a un agente. Tre feriti anche tra le forze dell'ordine.

I tre imputati, che facevano parte di una pericolosa gang russa di criminali denominata "Gta" (come il famoso videogioco "Grand Theft Auto", ndr), sono stati uccisi mentre tentavano la fuga da un tribunale regionale di Mosca. A renderlo noto è il ministero per gli Affari regionali russo, scrive l'agenzia Ria Novosti.



La ricostruzione - La portavoce della polizia, Tatiana Petrova, ha riassunto così l'accaduto: "Secondo le prime informazioni, durante il trasferimento in ascensore, hanno aggredito gli agenti e hanno tentato di prendere le loro armi. Quando le porte dell'ascensore si sono aperte, tre hanno cercato di fuggire e sono stati eliminati, due feriti. Un agente della Rosgvardia (la Guardia nazionale russa) è stato raggiunto da un colpo di pistola ed è stato trasferito in ospedale, altri due sono rimasti feriti". L'edificio è stato immediatamente evacuato.



L'aggressione è avvenuta in ascensore - Secondo Rbk, che cita il Comitato investigativo, due agenti (un uomo e una donna) che scortavano cinque imputati sono stati aggrediti mentre si trovavano in ascensore. Uno degli assalitori ha afferrato un poliziotto per la gola e ha cercato di strozzarlo. Gli altri imputati sono intervenuti per sostenerlo e hanno disarmato i due agenti, i quali sono però riusciti a lanciare l'allarme. La sparatoria è avvenuta al terzo piano, dove gli agenti della Guardia nazionale aspettavano gli imputati.



La "Gta gang" - La "Gta gang" è un gruppo i cui membri sono accusati di una serie di omicidi compiuti contro automobilisti a Mosca e nella regione di Kaluga fra il 2012 e il 2014: nove persone sono accusate di avere ucciso 17 vittime e di due tentati omicidi, oltre che di una serie di altri capi di imputazione come possesso di armi e furto di documenti.