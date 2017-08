Russia: sforzi per mediazione in Libia devono far capo all'Onu

Per la Russia è importante che "tutti gli sforzi d'intermediazione" per la soluzione del conflitto in Libia "debbano far capo all'Onu" e "contribuire al dialogo delle parti libiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso dell'incontro con il capo dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar a Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Interfax.