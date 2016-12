10 marzo 2015 Russia, selfie con gestacci ai malati: licenziata infermiera irrispettosa La 25enne aveva pubblicato degli scatti nei quali offendeva persino i pazienti terminali: lo sdegno dei parenti porta l'ospedale al provvedimento Tweet google 0 Invia ad un amico

08:22 - Alcuni selfie sono costati il posto di lavoro a Tatiana Kulikova, infermiera a Kirov, in Russia. La 25enne aveva condiviso sul proprio profilo Instagram gli scatti nei quali offendeva malati, spesso terminali, con gestacci e commenti irrispettosi. "Ecco un altro cretino", oppure "Odio il mio lavoro", scriveva il paramedico nelle didascalie delle foto. I familiari di alcuni pazienti hanno riconosciuto i cari ritratti nei letti o in barella e hanno espresso indignazione verso l'ospedale dove lavorava Kulikova. Immediato il licenziamento della donna che si sarebbe dovuta prendere cura dei malati e che invece li dileggiava a loro insaputa come aveva fatto in Italia Daniela Poggiali, l'infermiera killer di Lugo, che aveva posato in una camera di ospedale con un'anziana morta facendo gesti di scherno.