Russia schiera missili anti-nave a Kaliningrad, ai confini Nato

La Russia ha schierato batterie di missili anti-nave Bastion a Kaliningrad, enclave baltica che confina con Polonia e Lituania, entrambi Paesi Nato. I missili Bastion sono stati utilizzati per la prima volta in un teatro di guerra all'inizio di questo mese in Siria, e la decisione di schierarli rischia di aumentare la tensione tra Mosca e l'occidente.