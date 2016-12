Russia, schianto tra bus e un camion: muoiono dieci bambini

Dieci bambini e due persone sono morte in seguito a uno scontro tra un autobus, un camion e due automobili su una strada della Siberia occidentale. A bordo del bus viaggiavano 29 ragazzini, membri di una squadra giovanile di ginnastica acrobatica che rientrava dalla città di Nefteyugansk dopo aver partecipato a una gara. I 21 feriti sono stati ricoverati in unità di terapia intensiva e si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.

Tra i feriti ci sono 19 bambini e due adulti, tra cui l'autista del bus. L'incidente è avvenuto al chilometro 926 della strada che unisce le città di Chanty-Mansijsk e Tjumen.



Fonti della polizia hanno spiegato all'agenzia di stampa russa Interfax che il bus, per motivi sconosciuti, ha sterzato, quindi il camion lo ha colpito su un fianco e poi si sono unite all'incidente anche le due automobili. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta. Secondo il comitato investigativo russo, "il trasporto dei bambini non è stato concordato in modo adeguato con le autorità ed era effettuato senza il necessario accompagnamento per questo tipo di tratte".