Russia, Salvini non esclude il veto dell'Italia sulle sanzioni Ue

Il veto sulle sanzioni dell'Ue contro la Russia è una "extrema ratio cui il governo italiano pensa che non sarà necessario ricorrere, ma che comunque "non è da escludere". Lo ha detto Matteo Salvini, aggiungendo: "Vogliamo convincere con le buone maniere e con l'arte delle democrazia". Il ministro dell'Interno ha precisato che "ci sono dossier" in Europa su cui l'Italia non teme di "dire dei no che altri non hanno detto, come sulla questione migranti".