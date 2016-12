Russia, rogo in una casa di legno: otto morti tra cui tre bambini

Otto persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio divampato in una casa privata di legno in una città nella regione di Tomsk, in Russia. I corpi senza vita di tre donne, due uomini e due bimbi sono stati trovati all'interno dell'abitazione. Un terzo minore è morto in ospedale. Il rogo è scoppiato nella notte tra domenica e lunedì. Si indaga sulle cause dell'incendio.