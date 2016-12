Russia, revocata condanna a blogger anti-Putin: caso da riesaminare

La Corte suprema russa ha revocato la condanna per appropriazione indebita di fondi della società Kirovles contro l'attivista Alexei Navalny. Il tribunale distrettuale di Kirov, che aveva emesso la sentenza, dovrà ora "riesaminare il caso" del blogger anti-Putin. La decisione arriva dopo che la Corte europea per i diritti umani ritenne che Navalni non avesse goduto di un giusto processo.