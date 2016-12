5 marzo 2015 Russia, Renzi incontra Putin: "Su Ucraina continua il lavoro insieme per la pace" Mosca, il premier ha anche visitato il luogo dell'agguato in cui è stato ucciso l'oppositore Nemtsov e ha deposto una corona sul ponte Bolshoi Moskvorecki Tweet google 0 Invia ad un amico

16:36 - "Conosciamo tutti le discussioni, le posizioni diverse e le difficoltà tra Ue e Russia ma penso che sia molto importante sottolineare il passo in avanti decisivo degli accordi di Minsk, è un buon lavoro che consente di indicare la strategia non solo per il cessate il fuoco ma soprattutto indica una soluzione". Così Matteo Renzi, nella conferenza stampa con Vladimir Putin, aggiungendo che "nelle prossime settimane e mesi sarà fondamentale continuare a lavorare insieme".

Non c'è stata solo l'Ucraina al centro del dibattito di oltre tre orea tra Renzi e Putin. "Noi abbiamo una grande priorità che è la battaglia contro chi vuole distruggere i valori su cui sono fondate le nostre comunità: oggi la minaccia del terrorismo e del fanatismo religioso è una minaccia particolarmente grave".



Non è mancato il confronto sui temi economici: "Nella comune appartenenza al G20 - ha detto Renzi in coferenza stampa - si è posta attenzione al tema della crescita che è un elemento del cambio di gioco decisivo dentro l'Ue e penso sia fondamentale lavorare insieme per la crescita e la prosperità dei nostri popoli".



Nella sua visita a Mosca, Matteo Renzi ha anche reso omaggio a Boris Nemtsov, l'oppositore russo ucciso in un agguato. Il premier ha deposto un mazzo di fiori nel punto in cui l'uomo è stato ucciso, sul ponte Bolshoi Moskvorecki a due passi dalla piazza Rossa di Mosca.



Renzi ha deposto sei garofani rosa, numero pari come vuole la tradizione russa, chiusi da una coccarda tricolore, sul letto di fiori che da venerdì russi e stranieri stanno mettendo nel punto in cui è stato ucciso l'oppositore di Putin.



Da Renzi fiori per Nemtsov