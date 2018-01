Russia, ragazzo assalta scuola con ascia e molotov: sette feriti

Un ragazzo ha preso d'assalto con un'ascia e una molotov una scuola in Siberia, ferendo almeno sette persone. E' successo nella Repubblica russa di Buriazia e nel corso del folle gesto ha cercato di dare alle fiamme l'edificio. Successivamente si è lanciato da una finestra. Ora si trova in ospedale, in stato di fermo. Le vittime hanno tutti un'età compresa tra i 12 e i 13 anni, due di queste sono in gravi condizioni.