Russia: Radio Liberty e Voice of America sono "agenti stranieri"

Il ministero della Giustizia russo ha inserito nella lista degli "agenti stranieri" Radio Liberty e The Voice of America, testate finanziate dal governo Usa, in base alla legge promulgata da Putin il 25 novembre. Essa permette di bollare come "agenti stranieri" i media esteri che ricevono fondi da altri Paesi e porre limitazioni ai giornalisti. E' la risposta alla registrazione della tv filo-Cremlino Russia Today nell'albo Usa degli "agenti stranieri".

Sono nove, con Radio Liberty e Voice of America, le testate finora registrate in base alla nuova legge sullo status di agente straniero per i media: il canale tv Tempo reale, Idel.Realii, Kavkaz.Realii, Krym.Realii, il Servizio di Radio Liberty (in tataro-bashkiro Azatliq Radiosi), Radio Free Europe / Radio Liberty (PCE / PC), Sibir.Realii, Factograf.



Secondo il testo della legge, gli agenti stranieri sono i media che, ricevendo assistenza finanziaria da Stati o organizzazioni straniere, possono modificare il loro notiziario in base a questi finanziamenti. Il tutto dopo che negli Stati Uniti i mass media russi e, in particolare Russia Today, sono stati riconosciuti agenti stranieri e privati dell'accredito al Congresso.



Secondo una fonte che ha parlato con l'agenzia di stampa Ria Novosti, anche i giornalisti delle nove testate "incriminate" potrebbero non avere più accesso alla Consiglio della Federazione. La decisione sarà presa il 15 dicembre.