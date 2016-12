Russia. Putin riceve Tsipras: "Atene non è il nostro cavallo di Troia per l'Ue"

17:20 - "La cosa migliore per risolvere i problemi è fermare la guerra delle sanzioni e le contromisure russe". Così ha detto Putin nella conferenza stampa congiunta a Mosca con il premier greco Alexis Tsipras. Il presidente russo ha poi detto che non intende usare la Grecia come "cavallo di Troia" per condizionare i suoi rapporti con l'Europa. Sulla possibilità di revocare l'embargo alimentare russo a favore della Grecia: "Non si può fare alcuna eccezione".

"Radici comuni tra Grecia e Russia" - Ricevendo Tsipras al Cremlino, Putin ha sottolineato le "radici spirituali comuni" tra Russia e Grecia, accomunate dalla fede ortodossa. "L'obiettivo della mia visita - ha sottolineato il premier greco - è cercare insieme di dare un nuovo via, un nuovo inizio ai nostri rapporti per il bene di entrambi i popoli". Al centro del vertice, durato circa due ore e mezzo, la cooperazione tra i due Paesi: "Abbiamo parlato più concretamente dei modi con cui possiamo incrementare le esportazioni greche verso la Russia, coprendo lo squilibrio a nostro sfavore", ha evidenziato Tsipras.



"Atene non ha chiesto aiuti" - Putin ha chiarito che "la Grecia non ha chiesto alla Russia aiuti finanziari, ma i prestiti nel quadro della cooperazione sono possibili". Poi, sui rapporti con l'Ue, ha precisato: "Voglio assicurare che noi non intendiamo usare nulla dentro la Ue per risolvere in modo frammentario il problema del miglioramento dei rapporti con tutta l'Unione Europea".