Russia, Putin: "Mi candiderò alle elezioni da indipendente"

Il presidente russo Vladimir Putin si candiderà da indipendente alle prossime elezioni. "Conto di avere il sostegno di tutte quelle forze politiche che hanno a cuore lo sviluppo del nostro Paese. Non ho rivali al momento", ha annunciato durante la conferenza stampa di fine anno. "Se mi si chiede perché in Russia non c'è un'opposizione vera, rispondo: non sta a me crearla", ha aggiunto il numero uno del Cremlino.