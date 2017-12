Russia, Putin: "L'esplosione a San Pietroburgo è un atto di terrorismo"

"Se necessario uccidere i terroristi sul posto" - "Ho dato ordine al direttore dei Servizi federali di sicurezza di agire a norma di legge, solo a norma di legge, quando impegnati nelle operazioni di arresto dei terroristi", ha proseguito il numero uno del Cremlino. "Nel caso però in cui dovesse esserci un rischio per i nostri agenti - ha sottolineato - si dovrà agire con decisione, non catturare nessuno e uccidere i terroristi sul posto".



La Russia, che ha un contingente militare in Siria dal settembre 2015, "ha fornito un cruciale contributo nella sconfitta delle forze criminali che hanno lanciato una sfida a tutta la civiltà, nella distruzione dell'esercito terrorista di una dittatura barbara", ha affermato ancora Putin.



Dopo l'annuncio a metà dicembre di un ritiro parziale delle truppe, i servizi di sicurezza russi hanno spiegato di temere l'arrivo dei jihadisti di ritorno dalla Siria, ora che l'Isis ha perso la quasi totalità del suo territorio. Le forze speciali avevano inoltre annunciato di aver smantellato una cellula dello Stato islamico che si apprestava a compiere attentati il 16 dicembre a San Pietroburgo.