6 aprile 2016 Russia, Putin crea il "suo" nuovo esercito: "Potrà sparare senza preavviso" Il presidente russo ha ridisegnato il ruolo della Guardia Nazionale. Tra i compiti anche quello di reprimere manifestazioni non autorizzate

Il presidente Vladimir Putin ha istituito in nuovo corpo di difesa, la Guardia Nazionale, dentro la quale confluiscono le Squadre di risposta rapida speciale, la Polizia antisommossa, l'Aviazione e altre categorie per un totale di 400mila militari. Questo nuovo organo risponde direttamente al presidente e non al ministro dell'Interno.

Diritto di sparare senza preavviso - Nel testo della legge che istituisce la Guardia Nazionale vengono definiti i compiti: il principale è combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. Nel documento viene anche specificato il diritto a sparare senza preavviso in caso di minaccia per la vita e le salute di civili o soldati. In particolare si legge che "un soldato delle truppe della Guardia Nazionale ha il diritto di non preannunciare la sua intenzione di usare la forza fisica, mezzi speciali o armi da fuoco, e un eventuale ritardo in tal senso rappresenta una minaccia imminente per l'incolumità dei cittadinio o può comportare altre conseguenze gravi"

Contro il terrorismo - Alla Guardia Nazionale è vietato l'utlizzo della violenza o di armi da fuoco contro le donne con segni visibili di gravidanza, le persone disabili, i minori e sulla folla, ma è prevista una deroga a questo divieto: ovvero nel caso di resistenza armata di un gruppo di persone o di un assalto che minaccia la vita e la saluta umana. Insomma quello che potrebbe avvenire in un attacco terroristico simile a quelli di Parigi e Bruxelles. La Russia, in prima linea nella guerra in Siria, è stata già bersaglio dell'Isis, con l'attentato nei cieli del Sinai ed è tra i Paesi con la più elevata allerta terrorismo

Manifestazioni non autorizzate - La Guardia Nazionale sarà anche impegnata nella repressione di tutte quelle manifestazioni che non sono state autorizzate dal Governo di Putin. Questo soprattutto in vista delle prossime elezioni parlamentari e presidenziali, le prime si terranno il 18 settembre del 2016.