Russia, precipita un aereo militare: 32 feriti, 16 sono gravi

Trentadue soldati russi sono rimasti feriti nello schianto di un aereo militare Ilyushin Il-18 in Jacuzia: 16 di loro versano in gravi condizioni e sono stati trasferiti all'ospedale di Tiksi dagli elicotteri del servizio di soccorso. A bordo del velivolo, secondo il ministero della Difesa, c'erano 39 persone, tra cui sette membri dell'equipaggio.

Un elicottero specializzato con a bordo personale medico dell'ospedale militare Burdenko di Mosca è stato inviato a Tiksi per trasportare i feriti. "Le condizioni dei feriti - riferisce il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass - consentono il loro trasferimento, saranno elitrasportati negli ospedali militari di Mosca e di San Pietroburgo per le cure mediche e la riabilitazione".



L'aereo si è schiantato alle 4.45 ora locale (le 2.45 in Italia) a 30 chilometri dall'aeroporto di Tiksi. Era in volo dall'aerodromo di Kansk, in Siberia centro-meridionale. Inizialmente si era parlato di 27 morti, ma poco dopo è stata diffusa la notizia che miracolosamente non ci sono state vittime tra i passeggeri dell'aereo.