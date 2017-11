Russia, polemiche per i sacchetti natalizi con il volto di Stalin: rimossi

Un singolare sacchetto di carta natalizio è stato messo in vendita dal centro commerciale Sima Land di Ekaterinburg, in Russia. In alto la scritta dorata "Buon Anno", un alberello addobbato in primo piano. Fin qui nulla di strano se non fosse che ad "augurare" buone feste non è niente di meno che il dittatore Josef Stalin, in uniforme e calice alla mano. Il prodotto era disponibile sia sugli scaffali che sul sito web dell'ipermercato. Le foto dell'articolo hanno cominciato a circolare sui social e hanno scatenato una polemica. Nessuna replica dalla direzione del centro commerciale, ma i sacchetti sono stati tolti dalla vendita.