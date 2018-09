Russia, ong: almeno 153 fermi a cortei contro riforma delle pensioni

Almeno 153 persone sono state fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani, Ovd-Info. A Mosca, dove si vota per l'elezione del sindaco, almeno 2mila persone si sono riunite sotto la stretta sorveglianza della polizia in Pushkin Square, in centro città, urlando slogan contro Putin.