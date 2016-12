Russia non ferma i raid in Siria

La Russia non vede alcuna ragione per fermare la sua operazione in Siria. Così il ministro degli Esteri Lavrov citato dalla Tass. Mosca, ha però aggiunto, presenterà a Monaco le sue pragmatiche proposte per il cessate il fuoco in Siria. La Russia, poi, intende fermare con ogni mezzo il contrabbando al confine turco-siriano: è una condizione chiave per arrivare al cessate il fuoco.