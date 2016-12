Russia: "Noi interferiamo con elezioni Usa? Accusa ridicola"

Secondo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavror, sono "ridicole" le accuse a Mosca di interferire nelle elezioni Usa, anche perché non è stata mostrata "una singola prova" a sostegno di queste accuse. Per Lavrov è comunque "lusinghiero avere questo tipo di attenzione per una potenza regionale, come il presidente Obama ci ha definito tempo fa".