Russia, Navalny: "Mi hanno dato il passaporto, ora cure all'estero"

"Ho ricevuto una telefonata dalle autorità: 'Venga a ritirare il suo passaporto'. Prima ho pensato fosse uno scherzo, visto che sono cinque anni che non me lo danno. Invece no, ci sono andato e l'ho ritirato". Lo scrive l'oppositore anti-Putin Alexei Navalny sul suo blog, dichiarando di potersi finalmente recare "in una clinica specializzata nella cura degli occhi" dopo aver subito un attacco con un liquido verde che gli ha compromesso la vista.