Russia, Navalny annuncia su Twitter una nuova giornata di protesta

Alexei Navalny, oppositore russo scarcerato da pochi giorni dopo l'arresto per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata, ha annunciato su Twitter una nuova giornata di protesta per il 12 giugno, in concomitanza con "la Festa della Russia". "Scendiamo in strada - scrive sul suo blog - con i nostri slogan e la bandiera nazionale: abbiamo due mesi per prepararci e portare in piazza ancora più persone in un numero ancora maggiore di città".