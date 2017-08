Russia, morta Olga Pronina: la sexy motociclista star del web

Olga Pronina, motociclista e stuntwoman russa, che con il suo fisico da urlo si era fatta conoscere in tutto il mondo è morta in un incidente stradale. Lo riporta il Mail Online: la Pronina stava viaggiando con la sua moto sulla statale quando ha perso il controllo del mezzo. La bellissima motociclista si è schiantata contro il guardrail e per lei non c'è stato niente da fare.

Russia, morta la sexy motociclista Instagram 1 di 4 Instagram 2 di 4 Instagram 3 di 4 Instagram 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Olga Pronina avrebbe preso una curva ad alta velocità, forse troppa persino per una professionista come lei. L'impatto sarebbe stato così violento che la moto si è spaccata a metà. Olga era una stella del web per le imprese spericolate, ma anche per la sua bellezza. Di solito si fotografava in pose sexy sulla moto, stiletto, gambe in bella vista e bikini minimal. La Pronina lascia una figlia di 16 anni che al momento dell'incidente era a casa dei nonni.