Russia, licenziato distrugge un aereo con la ruspa

Accartoccia la carlinga di un piccolo aereo con una ruspa, per vendetta nei confronti dei suoi ex datori di lavoro. E' accaduto in Russia, dove un dipendente di un aeroporto, ricevuta la notizia del licenziamento, ha avuto una reazione inaspettata e sotto gli occhi dei suoi ex colleghi ha fatto a pezzi un piccolo velivolo. A riprendere l'insano gesto c'era una telecamera e il video, con alcune risate di sottofondo, prima è finito su Caravan.kz e poi ha iniziato a fare il giro della Rete.