Russia, legale Navalny: non potrà andare all'estero a curarsi

Difficilmente l'oppositore Alexei Navalny potrà uscire dalla Russia per curare l'ustione chimica all'occhio destro dovuta a un'aggressione da parte dei suoi avversari politici: lo sostiene Vadim Kobzev, legale del blogger anti-Putin. Secondo l'avvocato, le autorità penitenziarie russe hanno informato Navalny che "non deve neanche permettersi di pensare di viaggiare all'estero" perché "ai condannati non è consentito lasciare il Paese".