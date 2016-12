Russia, la top model Vodianova su Fb: "Mia sorella cacciata da un bar perché autistica"

"Quello di mia sorella - ha aggiunto la top model - non è un caso isolato: purtroppo questa è la realtà in cui vivono tutte le famiglie che hanno figli disabili. Per me è difficile persino parlare, ma questo è un segnale della società che non si può non sentire".



Ora il direttore del bar Flamingo di Nizhny Novgorod, da cui Oksana Vodianova è stata cacciata, rischia una multa fino a 500mila rubli (pari a 7mila euro) o la detenzione fino a cinque anni per violazione della dignità umana.