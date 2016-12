Russia, la copia del David di Michelangelo verrà vestita: la sua nudità "deforma le anime dei bambini"

Come riporta il sito Lenta.ru, gli organizzatori dell'evento - denominato Michelangelo, Creation of the World - hanno dato via all'operazione "Vesti David": fino al 15 agosto riceveranno proposte dagli abitanti di San Pietroburgo su come vestire la copia dell'opera di Buonarroti, mentre dal 16 al 23 agosto si potrà decidere online l'indumento migliore per coprire glutei e genitali della statua. Il David russo verrà dunque coperto, a meno che la stessa votazione sul web decreterà per lasciarlo così, ad esprimere con la sua nudità l'ideale perfetto di bellezza maschile.