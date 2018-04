Russia, incendio in un centro commerciale in Siberia: 4 morti

Tre bambini e una donna sono morti nell'incendio divampato in un centro commerciale nella città di Kemerovo, in Siberia. Lo hanno riferito le autorità, aggiungendo che altre 26 persone sono state portate in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate in un cinema e hanno distrutto più di mille metri quadrati del centro commerciale. Circa 200 le persone fatte evacuare.