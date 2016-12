Russia, incendio in ospedale psichiatrico: i morti sono almeno 21

Almeno 21 persone sono morte nell'incendio scoppiato in una clinica psichiatrica a Alferovka nella regione di Voronez, nella Russia sud occidentale . Stando a quanto emerso, i vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo 53 persone, tra pazienti e personale della struttura. Le fiamme sono state domate . Ancora non chiarita quale sia stata la causa dell'incendio.

Nell'edificio distrutto i pompieri hanno trovato 19 cadaveri, mentre altri due pazienti feriti sono morti in ospedale poco dopo il ricovero.



Numerosi precedenti in Russia - La Russia non è nuova a questo tipo di incidenti: nel 2006 45 donne morirono nel rogo di un istituto di recupero per tossicodipendenti, mentre nel 2007 in una casa di riposo a Krasnodar le vittime furono 63. Nel 2009 23 persone sono morte in una casa di riposo nella regione di Komi (nord-ovest). Nell'aprile 2013 nel nord-ovest russo sono morti 37 pazienti di un istituto psichiatrico. Ma non sono solo gli istituti di cura di epoca sovietica, spesso fatiscenti, a fare le spese delle fiamme: nel 2009 156 persone persero la vita nell'incendio di una discoteca a Perm, in Siberia.