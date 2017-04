Russia: "In Siria continueremo a sostenere Assad"

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dopo il presunto attacco chimico in Siria centrale di cui viene accusata l'aviazione siriana, conferma fiducia al regime di Assad. "La Russia e le sue forze armate continuano l'operazione per sostenere la campagna antiterroristica per la liberazione del Paese" dice. Intanto il ministero degli Esteri russo ha bollato i resoconti sull'attacco chimico a Idlib, in Siria, come "fake".