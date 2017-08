Russia, giornalista preso a pugni in diretta durante il tg

Sta facendo il giro del mondo il pugno con cui in Russia, durante la giornata celebrativa delle Forze Armate a Mosca, un disturbatore (probabilmente un manifestante) ha colpito un giornalista, collegato in diretta al telegiornale. I rischi del mestiere di chi va in giro per strada a raccogliere notizie. Quando l'inviato ha fatto cenno bruscamente al molestatore di allontanarsi, è partito il gancio che lo ha colpito in pieno volto. La regia ha subito ridato la linea allo studio dove, però, la conduttrice è rimasta di stucco, sconcertata e senza parole.